taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Koronavirüsün ulaştığı Almanya'da halk marketleri boşaltırken en çok aradıkları ürünler arasında tuvalet kağıdı, kuru gıda ve limon kolonyası var

AA | 14.03.2020 - 19:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'den sonra Avrupa'nın neredeyse tamamına yayılan koronavirüs salgını, her uğradığı ülke gibi Almanya'da da marketlerin talan edilmesine yol açtı

Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ"

Schöneberg ilçesinde süpermarket işleten İbrahim Öztürk, 30 yıldır gıda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk defa böyle bir anormal ve olağanüstü durum yaşıyoruz." dedi.

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

ALMANLAR KOLONYA ARIYOR

Alman müşterilerin de kolonya aradıklarını aktaran Öztürk, "Artık markaya filan bakılmıyor. Limon kolonyası en çok aranan ürün. Dün 500 civarında bulduk. Daha tezgaha koymadan tükendi." diye konuştu.

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

POLONYA'DAN TUVALET KAĞIDI GETİRTTİ

Öztürk, 2 haftadır makarna, un ve yaş mayanın yok sattığını kaydederek, "Vatandaş, tuvalet kağıdı stoku yapıyor. Polonya'dan tuvalet kağıdı bulduk, tükendi. Türkiye'den gelen tuvalet kağıdı bile sattık. Mal tedarik etmede sıkıntımız var. Birçok ürünün yerine mal koyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

"STOKLAR BOŞALDI"

10 yıldır babasıyla süpermarket işleten Alper Öztürk de makarna ve pirinç gibi ürünleri tedarik etmede sıkıntı yaşamaya başladıklarını dile getirerek, "İki haftadan beri tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz. Stoklar da boşalmaya başladı." dedi.

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

"TEMİZLİK MALZEMESİ BULAMIYORUZ"

Alışveriş yapan Serkan Yazıcı ise herkes de panik havası oluştuğunu, bu nedenle marketlere hücum edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Hijyen malzemesi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bulunduğumuz muhitte tüm marketlerde aynı sıkıntı var. Çocukları düşünerek alışveriş yapıyoruz. Daha da ürünler tükenirse, biz de önlemimizi alacağız. Olmazsa eski zamanlara döneceğiz, ekmeğimizi kendimiz yapacağız."

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

İlginizi Çekebilir
Çalışma Bakanlığı'ından koronavirüs için yeni tedbirler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren bir genelge yayınlandı.
9 Avrupa ülkesindeki Türkler salı gününe kadar dönebilecek
Uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ükesindeki öğrenci ve turist Türk vatandaşları, salı günü saat 00:00'a kadar Türkiye'ye dönebilecek.
Sarp Sınır Kapısı geçici olarak kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı, Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nın, yarından itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacağını açıkladı.
AK Parti'de MYK ve MKYK toplantıları ertelendi
AK Parti'de MYK ve MKYK toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
245
Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi korona testine sokuldu
Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi korona testine sokuldu
176
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
784
Burhan Demircan vefat etti
Burhan Demircan vefat etti
145
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
1339
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
190
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir