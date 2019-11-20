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Almanya'da eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in doktor oğlu Fritz von Weizsaecker, sunum sırasında bıçaklandı.

AA | 20.11.2019 - 09:22..
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Almanya, dün meydana gelen skandalla sarsıldı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker, bıçaklanarak öldürüldü.

Almanya'da eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN AĞIR YARALI

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Alman medyası da ölen kişinin, eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu, polisin de bu ismi doğruladığını yazdı.

Almanya'da eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

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