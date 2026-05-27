Almanya'da göçmenlerin kurban sonrası barbekü keyfi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Berlin ve diğer büyük şehirlerde parklar, mangal yapan kalabalık gruplarla dolmaya başladı. Kurban Bayramı ile de çık havada sosyalleşme amacıyla bir araya gelen vatandaşların oluşturduğu bu görüntüler, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

Bazı kullanıcılar bu etkinlikleri kültürel çeşitliliğin bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise kamusal düzen açısından eleştirilerde bulundu.

ÖZGÜRLÜK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK SAVUNUSU

Mangal yapan grupları savunan kesim, park buluşmalarını sosyal yaşamın doğal bir parçası olarak görüyor. Açık alanda bir araya gelmenin hem sosyalleşme hem de kültürel alışkanlıkların devamı açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Bu görüşü savunanlar, söz konusu etkinlikleri “çok kültürlü yaşamın bir yansıması” olarak değerlendiriyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE GÜRÜLTÜ TEPKİSİ

Öte yandan yerel halkın bir kısmı, mangal sonrası bırakılan çöpler, yoğun duman ve yüksek sesli müzik nedeniyle rahatsızlık duyulduğunu belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevre kirliliği ve düzensizlik eleştirilerin odağına yerleşti.

Vatandaşlar, özellikle parkların ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak daha fazla sorumluluk çağrısında bulunuyor.

“KURAL VE DÜZEN” TARTIŞMASI

Almanya’daki kamuoyunun önemli bir bölümü ise konuya daha katı bir çerçeveden yaklaşıyor. Kurallarıyla bilinen ülkede yasak alanlarda mangal yapılmasını eleştiren kesim, “kural ve düzen” vurgusu yaparak uygulamaların denetlenmesini istiyor.

MANGAL YAPMAK HER YERDE SERBEST DEĞİL

Almanya’da parklarda mangal yapmak (Grillen) belirli kurallara ve belediye düzenlemelerine tabi bulunuyor. Pek çok yeşil alan, orman ve parkta rastgele mangal yakmak yasak kabul ediliyor.

İZİNSİZ MANGALA AĞIR PARA CEZASI

Yasak bölgelerde mangal yapanlara uygulanan idari para cezalarının eyaletlere göre değişmekle birlikte 5.000 Euro’ya kadar çıkabildiği belirtiliyor. Ayrıca çevreye zarar verilmesi, çöp bırakılması ve doğaya müdahale edilmesi durumunda cezalar daha da artabiliyor.

SADECE BELİRLENMİŞ ALANLARDA İZİN VERİLİYOR

Belediyeler tarafından belirlenen “Grillplatz” adı verilen özel alanlarda mangal yapılmasına izin veriliyor. Bu alanlar dışında mangal yapmak birçok şehirde doğrudan yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Berlin’de ise bazı büyük parklarda geçmişte serbest olan mangal uygulamalarının, artan yoğunluk ve çevresel sorunlar nedeniyle sınırlandırıldığı biliniyor.

GECE SAATLERİ VE GÜRÜLTÜ KURALI

Almanya’da gece sessizliği uygulaması saat 22.00 itibarıyla başlıyor. Bu saatten sonra parklarda yüksek sesle müzik dinlemek ve gürültü yapmak yasaklanıyor. Kurallara uymayanlara zabıta ve polis müdahalesi uygulanabiliyor.

KAMUSAL ALANDA DENGE ARAYIŞI

Artan tartışmalar, Almanya’da kamusal alan kullanımında özgürlük ile düzen arasındaki dengenin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililer ise hem sosyal yaşamın korunması hem de çevre düzeninin sağlanması için kuralların titizlikle uygulanması gerektiğini vurguluyor.