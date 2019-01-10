Operasyon yapılan torbacı çift çocuklarını da kullandı

1 Vakanüvis değerli taşları yazdı Günümüzde, bir erkeğin kadına yönelik sevgisinin en büyük göstergelerinden biri sayılan pırlanta taşı, bugünkü konumuna “nadir bulunmaktan” değil “nadir bulunuyormuş gibi yapmaktan” geldi.

2 Ruhani: Uzaya uydu yollayacağız Ürettikleri füzelerden gurur duyduklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı, yeni hedeflerini açıkladı.

3 Almanya'da grev devam ediyor Berlin ve Köln Havalimanı'nda saat ücretinin 20 euroya çıkmasını isteyen güvenlik görevlileri günlerdin eylem yapıyor. Protestolar nedeniyle birçok uçuş iptal oldu.

4 Tarihi Garipçe Kalesi temizlendi Çürümeye terk edilen tarihi Garipçe Kalesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri harekete geçti.

5 İzzet Yıldızhan: Aylık masrafları 100 bin TL'yi geçiyor 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, çocuklarını nasıl yetiştirdiğini anlattı.

6 Sinop'ta balıkçı teknesi battı Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.