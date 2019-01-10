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Almanya'da grev devam ediyor

Berlin ve Köln Havalimanı'nda saat ücretinin 20 euroya çıkmasını isteyen güvenlik görevlileri günlerdin eylem yapıyor. Protestolar nedeniyle birçok uçuş iptal oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 13:09..
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Saatlik ücretlerinin artmasını isteyen ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıyı ise beklemek istemeyen havalimanı görevlileri günlerdir protesto gösterileri düzenliyor.

Almanya'da grev devam ediyor

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İSTEDİKLERİ ÜCRETİ TALEP EDİYOR

Geçtiğimiz gün Berlin'de gerçekleşen protestolar bugün Köln'e sıçradı. Köln'de sarı yeleklerini giyen göstericiler istediklerini alana kadar pes etmeyeceklerini dile getirdi.

110 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU

Gösteriler nedeniyle Düsseldorf'ta 350, Stuttgart'ta 142, Berlin'de 90, Münih'te 100 ve Köln'de 131 uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşlar ise 110 bin yolcuyu etkiledi.

Almanya'da grev devam ediyor

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gösteriler ise Köln'de de uçuşları iptal ettirdi. Yolcular havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya'da grev devam ediyor

Almanya'da grev devam ediyor

Almanya'da grev devam ediyor

Almanya'da grev devam ediyor

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