Almanya'da grev devam ediyor

Saatlik ücretlerinin artmasını isteyen ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıyı ise beklemek istemeyen havalimanı görevlileri günlerdir protesto gösterileri düzenliyor.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İSTEDİKLERİ ÜCRETİ TALEP EDİYOR
Geçtiğimiz gün Berlin'de gerçekleşen protestolar bugün Köln'e sıçradı. Köln'de sarı yeleklerini giyen göstericiler istediklerini alana kadar pes etmeyeceklerini dile getirdi.
110 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU
Gösteriler nedeniyle Düsseldorf'ta 350, Stuttgart'ta 142, Berlin'de 90, Münih'te 100 ve Köln'de 131 uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşlar ise 110 bin yolcuyu etkiledi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Gösteriler ise Köln'de de uçuşları iptal ettirdi. Yolcular havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturdu.