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Almanya'da gündem yine Türkiye

Maske sorunu yaşayan Almanlar, Türkiye'den maske yardımı almayı kabullenemiyor. Ülkede yeni tartışma konusu bu oldu.

Haber Merkezi |
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Almanya'da gündem yine Türkiye

Almanya'da gündem yine Türkiye

Koronavirüsün diz çöktürdüğü Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu.

Ülkede sağlık sisteminin yetersiz kalması nedeniyle sistemde sıkıntılar yaşandı.

İnsanların eve kapanmasıyla birlikte aşılan süreç henüz son bulmuş değil.

Almanya'da ciddi bir maske sorunu var.

Çeşitli eyaletlerde Türkiye'den maske yardımı alma isteği gündeme getirildi. Ancak ırkçı Almanlar buna şiddetle karşı çıktı.

ERDOĞAN NEFRETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asla diz çökmeyeceklerini savunan ırkçı Almanların talepleri ülke siyasetine de yansıdı.

BAKANLA TARTIŞTI

Yaşananlar, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında bir tartışmaya neden oldu.

ÇİN'DEN  ALDIKLARI DANDİK ÇIKTI

Bu tartışmanın ardından Alman Bakan Türkiye'den maske alımına engel oldu.

Ülkeye maskeler Çin'den gitti.

Laschet, Çin'den gelen maskelerin oldukça kalitesiz olduğunu duyurdu.

 

 

 

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