Almanya'da gurbet hikayesine vefa: 90 yaşındaki Ramazan Çığır'a ziyaret

Almanya’da Türk işçi göçünün yaşayan tanıklarından biri olan Ramazan Çığır, 90. yaş gününde anlamlı bir ziyaretle onurlandırıldı. Osnabrück Belediye Başkanı Eva-Maria Westermann, uzun yıllardır şehirde yaşayan Çığır’ı evinde ziyaret ederek hem doğum gününü kutladı hem de göç hikâyesine tanıklık etti.

DOĞUM GÜNÜNDE ANLAMLI ZİYARET

Belediye Başkanı Westermann, Çığır’ın evine gerçekleştirdiği ziyarette çiçek takdim ederek 90. yaşını kutladı. Ziyarette aile bireyleri de hazır bulundu.

Aile ortamında gerçekleşen buluşma, hem duygusal hem de geçmişe dönük hatıraların paylaşıldığı bir görüşmeye dönüştü.

GURBETİN İLK KUŞAĞINDAN BİR HAYAT HİKÂYESİ

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 1936 yılında dünyaya gelen Ramazan Çığır, genç yaşlarda Avrupa’ya uzanan göç yolculuğuna katıldı. 1966 yılında Almanya’ya gelen Çığır, Ford fabrikasında çalışarak iş hayatına başladı.

Daha sonra farklı şehirlerde yaşamını sürdüren Çığır, bir süre Türkiye’ye dönse de yeniden Almanya’ya gelerek Osnabrück’e yerleşti.

YARIM ASRI AŞAN OSNABRÜCK YAŞAMI

1970 yılından bu yana Osnabrück’te yaşayan Çığır, hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirdi. Göçün ilk yıllarındaki zorlukları, ağır çalışma şartlarını ve memleket özlemini anlatarak geçmişe dair duygularını paylaştı.

Ailesiyle birlikte Almanya’da yaşamını sürdüren Çığır’ın hikâyesi, ilk kuşak göçmenlerin yaşadığı süreci gözler önüne serdi.

“HER GÜN CAMİYE BİSİKLETLE GİDİYORUM”

İleri yaşına rağmen aktif yaşamını sürdüren Ramazan Çığır, her gün birkaç kilometre uzaktaki camiye bisikletle gidip geldiğini ifade etti.

Sağlığı el verdiği sürece hareketli kalmaya çalıştığını belirten Çığır, günlük yaşamını bağımsız şekilde sürdürdüğünü söyledi.

TOPLUMSAL VEFAYA VURGU

Osnabrück Belediye Başkanı Eva-Maria Westermann ise ziyaretin amacının, kentte uzun yıllardır yaşayan yaşlı bireylere duyulan saygıyı ve toplumsal vefayı göstermek olduğunu ifade etti.

Westermann, Çığır’ın hayat hikâyesinin göç tarihinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tür yaşam öykülerinin toplumsal hafıza açısından değer taşıdığını belirtti.