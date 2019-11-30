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Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

4 binden fazla çevre aktivisti, Almanya'nın Sachsen ve Brandenburg eyaletlerinde bulunan linyit madeni arama sahasına zorla girdi.

REUTERS | 30.11.2019 - 20:20..
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Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da geçen cuma günü yapılan iklim protestolarına 600 binden fazla kişi katılmıştı.

Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) hareketi kapsamındaki protestolara katılan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular, Alman hükümetinin iklim paketini kökten düzeltmesini ve kömür kullanımından biran önce vazgeçilmesini talep ediyor.

Almanya saatiyle 09.00 sularında yaklaşık bin kadar gösterici, Brandenburg eyaletinde bulunan Welzow-Süd maden sahasına ve Leipzig yakınlarındaki Vereinigtes Schleenhain maden sahasına giriş yaptı.

4 BİN GÖSTERİCİ KATILDI

Çevre örgütü toplamda yaklaşık 4 bin göstericinin söz konusu maden sahalarındaki çalışmaları engellemek amacıyla protestolara katıldığını açıkladı.

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

"YASALAR YETERSİZ"

Sözcü Sina Reisch, Alman hükümetinin tartıştığı ve kömür kullanımına son vermeyi öngören yasanın tamamen yetersiz olduğunu savundu. Reisch kömür kullanımının bir an önce sonlandırılması gerektiğinin altını çizerken, ancak bunun faturasının sektörde çalışanların sırtına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

KÖMÜR MADENİNİN TAMAMEN KAPATILMASINI İSTİYORLAR

Sözcü Parks "Bugünkü protestomuzla madenin tamamen kapatılması gerektiğine dikkat çekiyoruz" dedi.

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

Almanya'da iklim aktivistlerinden kömür protestosu

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