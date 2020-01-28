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Almanya'da koronovirüs vakası görüldü

Çin'den yayılan ölümcül virüs, Fransa'nın ardından Almanya'da da görüldü.

AA & Ensonhaber | 28.01.2020 - 09:19..
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Almanya'da koronovirüs vakası görüldü

Dünyada koronavirüs alarmı var.

Çin'de vahşi hayvanların yemeklerinden insanlara bulaştığı şüphesi üzerinde durulan virüse karşı, büyük bir mücadele başlatıldı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü aşarken, virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı da artmaya başladı.

ALMANYA'DA İLK VAKA

Ölümcül virüs, son olarak Almanya'da tespit edildi.

Bavyera Eyaleti Halk Sağlığı ve Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün ilk vakasının eyaletteki Starnberg bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, virüsten etkilenen şahsın durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi.

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Virüs; Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 5, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 2, Avustralya'da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka'da da birer vaka  olarak tespit edildi.

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