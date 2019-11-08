Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

Almanya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama korkuttu. Olay yerine giden ekipler hemen duruma müdahale etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, yerel saatle 09.00 sularında meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 2 işçinin yaralandığı ve birkaç işçinin halen göçük altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

700 metre derinlikte meydana gelen patlama sonucu 100 işçinin çalıştığı madende mahsur kalan 35 işçinin güvende olduğu ve tahliye edilmeyi bekledikleri, yaralanan 2 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Göçük altında olduğu düşünülen diğer işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.