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Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Maden ocağında mahsur kalan 65 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA | 08.11.2019 - 13:59..
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Almanya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama korkuttu. Olay yerine giden ekipler hemen duruma müdahale etti.

Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, yerel saatle 09.00 sularında meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 2 işçinin yaralandığı ve birkaç işçinin halen göçük altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

700 metre derinlikte meydana gelen patlama sonucu 100 işçinin çalıştığı madende mahsur kalan 35 işçinin güvende olduğu ve tahliye edilmeyi bekledikleri, yaralanan 2 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Göçük altında olduğu düşünülen diğer işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

Almanya'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

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