Muhammed isminin popülerliği Almanları korkuttu

Alman Dil Derneği, ülke genelinde 700 nüfus dairesindeki verileri inceledi.

Buna göre 2018 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de erkek bebeklere konulan isimler arasında en fazla Muhammed var.

Berlin'de doğan 22 bin erkek bebekten 280'ine Muhammed ismi verilmesi ırkçıların hedef tahtasına oturdu.

IRKÇILAR SOSYAL MEDYADAN SALDIRDI

Alman meclisinde yer alan Almanya için Alternatif Parti'den (AfD) Alice Weidel ise Bild gazetesinin "Berlin'deki en popüler ilk isim Muhammed" şeklindeki başlığı paylaşarak "Buyurun buradan yakın" yazdı.

SKANDAL İFADELER

Partinin Berlin teşkilatının Twitter hesabında ise, "İslamlaşmayı durdur. Bunu sadece AfD ile yapabilirsin" ifadesi kullanıldı.