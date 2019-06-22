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Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi Almanya'daki ırkçılığın geldiği seviyeyi gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 12:37..
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Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

Almanya'da son yıllarda ırkçılık oldukça güç kazandı.

Irkçılığın yükselişi, seçimlere de yansıdı.

Ülkedeki ırkçı partilerin oyları son yıllarda yükselişe geçti.

Aşırı sağcı politikaların sonucunda ülkede cinayetler işlenmeye başladı.

MÜLTECİLERE YARDIM EDİYOR DİYE...

Suriyeli mültecilere yardım ettiği gerekçesiyle Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ırkçılar tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak öldürüldü.

Cinayetin ardından "sağ terörizm" endişesi ülkede büyük endişeye neden oldu.

Katil zanlısı  Stephan E.'nin birçok siyasetçiyi de ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

KÖLN, REKER VE ALTENA BELEDİYE BAŞKANLARI HEDEFTE

Almanya'da gazetelere gönderilen, ‘Devlet Darbesi Orkestrası’ adlı ırkçı bir grubun imzası olan tehdit mektubunda, Walter Lübcke’nin ardından çok sayıda başka siyasetçinin de öldürüleceği iddia edildi ve somut olarak Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein’ın isimleri verildi.

NSU İLE BAĞLANTISI VAR

Öte yandan; Walter Lübcke’nin katil zanlısı olarak yakalanan Stephan E.’nin, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Neonazi terör örgütü NSU destekçilerinden Benjamin G. ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Stephan E.’nin Hessen Eyalet Meclisi’nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu’nda da militan Neonazi olarak tanımlanarak sık sık adının geçtiği belirlendi.

İŞTE KATİL

Konu Alman medyasında da geniş yer buldu.

Der Spıegel, katil zanlısının fotoğraflarını manşetine taşıdı.

Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

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