taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35735
Euro
6.03785
Altın
1315.55
Borsa
97378.58
Gram Altın
226.84

Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası

Kendi İslamın yaratmak isteyen Alman devleti, imamlara eğitim vererek Türkiye ve diğer ülkelerle olan bağını koparmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 07:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Financal Times gazetesi Almanya'nın Türkiye ile ülkesindeki imamlar arasındaki bağı koparmak istediğini yazmıştı.

Alman devleti son aylarda bu konuda çelitli çalışmalar yürütüyor. 'Kendi İslamını' yaratmak isteyen Almanya'da imamlara değitim meselesi tartışılıyor.

BAYRAKTAKİ RENKLERE VURGU

Yeşiller’in Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Almanya bayrağındaki renklere vurgu yaparak, Almanya’da görev yapacak olan imamların eğitminin, "Siyah-kırmızı-altın" olması gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası

KADINLAR İMAM OLSUN DİYE YASA ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Alman DW'nin haberine göre, Katrin Göring-Eckardt’a göre hükümet, kadınların ve ilahiyat dışı bölümleri bitiren üniversite mezunlarının da imamlık eğitimine katılabilmelerini sağlayacak yasal zemini hazırlamalı.

Almanya’daki yaklaşık 2 bin camide görev yapan imamların yüzde 90’a yakını dış ülkelerden geliyor. Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Arnavutluk, Yugoslavya’nın dağılmasının ardından kurulan ülkeler, Mısır ve İran, Almanya’ya en çok imam gönderen ülkeler konumunda.

Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

47
Tanzim satışa marketler de dahil oluyor

Tanzim satışa marketler de dahil oluyor

54
Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

18
Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

4
Yunanistan'ın Türkiye bizi taciz etti açıklaması

Yunanistan'ın Türkiye bizi taciz etti açıklaması

32
Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı çıktı

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı çıktı

3
Antalya'da 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması

Antalya'da 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir