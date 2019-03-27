Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Financal Times gazetesi Almanya'nın Türkiye ile ülkesindeki imamlar arasındaki bağı koparmak istediğini yazmıştı.

Alman devleti son aylarda bu konuda çelitli çalışmalar yürütüyor. 'Kendi İslamını' yaratmak isteyen Almanya'da imamlara değitim meselesi tartışılıyor.

BAYRAKTAKİ RENKLERE VURGU

Yeşiller’in Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Almanya bayrağındaki renklere vurgu yaparak, Almanya’da görev yapacak olan imamların eğitminin, "Siyah-kırmızı-altın" olması gerektiğini dile getirdi.

KADINLAR İMAM OLSUN DİYE YASA ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Alman DW'nin haberine göre, Katrin Göring-Eckardt’a göre hükümet, kadınların ve ilahiyat dışı bölümleri bitiren üniversite mezunlarının da imamlık eğitimine katılabilmelerini sağlayacak yasal zemini hazırlamalı.

Almanya’daki yaklaşık 2 bin camide görev yapan imamların yüzde 90’a yakını dış ülkelerden geliyor. Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Arnavutluk, Yugoslavya’nın dağılmasının ardından kurulan ülkeler, Mısır ve İran, Almanya’ya en çok imam gönderen ülkeler konumunda.