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Almanya'da müze soygunu

Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi'nden, 1 milyar eurlouk eşya çalındı. Polis, her yerde hırsızları arıyor.

AA | 25.11.2019 - 15:15..
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Dresden kentinde, filmlere konu olabilecek bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızların bu kez adresi, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi oldu.

PENCEREDEN İÇERİ GİRDİLER

Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek, yan taraftaki bir pencereden içeri girdi.

Almanya'da müze soygunu

"ÇALINAN SAKSONYA DEĞERLERİ OLDU"

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kretchmer, burada yaptığı açıklamada, ''Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, burada çalınan Saksonya'nın değerleri oldu. Grüne Gewölbe ve söz konusu sanat eserleri olmadan, topraklarımızın tarihi iyi anlaşılamaz.'' ifadesini kullandı.

Almanya'da müze soygunu

ÇALINAN EŞYALARIN DEĞERİ 1 MİLYAR EURO

Alman medyasında yer alan haberlerde ise müzeden çalınan eserler ve değerli eşyaların değerinin, 1 milyar euronun üzerinde olduğu iddia edildi.

SOYGUNCULARIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Bild gazetesi de elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kamerasının, soyguncuların görüntülerini kaydettiğini yazdı.

Almanya'da müze soygunu

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Dresden polisi, izlerini kaybettiren hırsızların bulunması için soruşturma başlatıldığını ve gün içinde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Almanya'da müze soygunu

Almanya'da müze soygunu

Almanya'da müze soygunu

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