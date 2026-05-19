Almanya'da 'Oğlumu İsrail öldürdü' diyen baba gözaltına alındı

Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana saldırılar gerçekleştiren ve 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan, aynı zamanda Orta Doğu'da çatışma ve kargaşa yaratan İsrail'in bu faaliyetleri, uluslararası kamuoyunda büyük bir nefretin oluşmasına neden oldu.

İsrail'i protesto eden binlerce kişi, dünyanın birçok farklı noktasından gösteriler düzenliyor.

BERLİN'DE POLİS ŞİDDETİ KAMERADA

Almanya'nın başkenti Berlin'de 16 Mayıs'ta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşü sırasında, göstericiler sert müdahale ile karşı karşıya kaldılar.

Göstericilere karşı biber gazı kullanana Berlin polisi, çok sayıda göstericiyi darbetti.

"OĞLUMU İSRAİL ÖLDÜRDÜ"

Berlin'de Kreuzberg semtinde düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşünde polisin bir göstericiye şiddet uygulayarak gözaltına almasıyla ilgili görüntü sosyal medyada yer aldı.

Görüntüde, göstericinin gözaltına alındığı sırada polise "Oğlumu İsrail öldürdü" diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

Öte yandan görüntülerde, polisin göstericiye yönelik sert müdahalesi de dikkat çekiyor.