Almanya’da son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü

Almanya, 100 bin 123 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu.

SON 24 SAATTE 140 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1584’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 31 kişide daha virüs tespit edildi.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

34 TÜRK VATANDAŞI KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı da 34'e yükseldi. Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9'uncu sırada bulunuyor.