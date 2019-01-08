Almanya'da yüzlerce siyasetçinin belgeleri ifşa edildi

Federal Emniyet Teşkilatı, yüzlerce siyasetçinin veri ve belgelerini ifşa eden bir kişinin evine daha önce de arama yapıldığını ve gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Suçu tek başına işleyen gencin, internette yayınladığı belgelerde siyasetçilerin irtibat bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Bugün ise konuyla ilgili bir basın toplantısı yapılacak.

BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; yaklaşık bin siyasetçi, sanatçı ve gazeteci bu olaydan etkilendi.

SİBER SAVUNMA MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR

Alman Bild gazetesi, Bilgi Güvenliği Federal Ofisi'ne (BSI) dayandırdığı haberinde, siber saldırıdan Hükümet'in güvenlik iç ağının etkilenmediğini yazdı.

​Federal Hükümet, hırsızlık skandalından sonuçlar çıkarıldığını ve siber güvenliğin güçlendirileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda, Almanya'da bir siber savunma merkezi kurulması da planlanıyor.