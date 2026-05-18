Almanya'daki ABD üslerinden İsrail'e yoğun mühimmat sevkiyatı

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükselirken İsrail medyasında, dikkat çeken bir askeri hareketlilik iddiası gündeme geldi.

Almanya’daki ABD askeri üsleri üzerinden İsrail’e kısa sürede yoğun silah ve mühimmat transferi yapıldığı öne sürüldü.

"ONLARCA KARGO UÇAĞIYLA SEVKİYAT" İDDİASI

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, son 24 saat içinde Almanya’daki Amerikan üslerine iniş yapan çok sayıda kargo uçağı, mühimmatla yeniden yüklenerek İsrail’e geri gönderildi.

Haberde, sevkiyatın “olağan dışı yoğunlukta” olduğu iddia edilirken, askeri hareketliliğin dikkat çekici bir hızda gerçekleştiği ifade edildi.

İRAN GERİLİMİ VE HAZIRLIK İDDİALARI

Söz konusu haberde, İsrail ordusunun İran’a yönelik olası saldırı senaryolarına karşı yüksek alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. Hazırlıkların tamamlanması için belirli bir takvim üzerinde çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca Tel Aviv yönetiminde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri adımlara “yeşil ışık” yakabileceği yönünde bir beklenti oluştuğu iddia edildi.

ABD VE İSRAİL ARASINDA YOĞUN ASKERİ TRAFİK

İsrail Savunma Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD’den gelen ağır mühimmat sevkiyatlarına dikkat çekilmişti. Nisan ayında yapılan bilgilendirmede, toplam 6 bin 500 tonluk mühimmat ve askeri ekipmanın İsrail’e ulaştığı duyurulmuştu.

Son iddialar, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun son dönemde daha da yoğunlaştığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası askeri senaryolar üzerinde yoğun hazırlık yaptığına dair haberler uluslararası basına da yansırken, gelişmeler Orta Doğu’da gerilimin yeni bir aşamaya taşınabileceği yorumlarına neden oldu.