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Almanya'daki Yahudi düşmanlığına karşı kippa uyarısı

Aşırı sağcı gruplar tarafından Yahudi düşmanlığı yapıldığını savunan müfettiş Felix Klein, saldırılardan yakın zamanda Müslümanların bile etkilenebileceğini savundu.

DHA | 26.05.2019 - 11:03..
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Almanya'daki Yahudi düşmanlığına karşı kippa uyarısı

Almanya'da aşırı sağcılar tarafından Yahudilere yönelik yapılan saldırılar artınca, Almanya Yahudi düşmanlığı karşıtlığı müfettişi Felix Klein, uyarılarda bulundu.

KAMUSAL ALANDA KİPPA TAKMA

Kamusal alanda kippa takmanın olası tehlikeleri olduğunu savunan Klein, “Yahudilere sürekli olarak takke takmalarını öneremem ancak konu ile ilgili fikirlerim değişti.” dedi.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI VE GÖRMEMİŞLİK DÜZEYİ

Ülkede artan Yahudi düşmanlığı olaylarının ardındaki sebepleri masaya yatıran Felix Klein, kısıtlamaların kaldırılması ve toplumda artan görmemişlik düzeyinin sebepler arasında yer aldığını dile getirdi.

Almanya'daki Yahudi düşmanlığına karşı kippa uyarısı

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA VURGUSU

Bu sebeplere internet ve sosyal medyanın katkısı olduğunu belirten Klein, Almanya’nın kültürel mirasına saldırıların arttığını vurguladı.

'MÜSLÜMANLAR DA ETKİLENİR' UYARISI

Klein sözlerine aşırı sağcı politikaların, Yahudi düşmalığı olayları konusunda suçlu olduğunu ve bu politikalarda ülkedeki Müslümanların da etkileneceğini ekledi.

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