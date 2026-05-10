Almanya'dan Erzincan'a geldi: Eşek sırtındaki kitapları öğrencilere dağıttı

Gurbetçiden yürekleri ısıtan hareket...

Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge, gönüllere girmeye başardı.

Bilge, ilk olarak kentte bazı köyleri dolaştı.

EŞEK İLE ÇOCUKLARA KİTAP DAĞITTI

Daha sonra merkeze bağlı Ulalar 75. Yıl Bayrak İlköğretim ve Ortaokulu'na eşeğiyle gelen gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Kitap ve kırtasiye malzemelerini eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.

ÇOCUKLUĞUNU ANLATTI

Bilge, çocuklara hitaben, Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki Yukarı Kartallı köyünde doğup büyüdüğünü söyledi.

İlkokulu ve ortaokulu yokluk içinde okuduğunu anlatan Bilge, bir hayal uğruna bu yolculuğa çıktığını belirtti.

"BU ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN HAYALLERİNİZİ GELİŞTİRİN"

Çocuklara kısa bir konuşma yapan Bilge, şunları kaydetti:

“Sevgili çocuklar, sizden tek bir ricam var. Bu ülkenin kalkınması için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun.



Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin.”