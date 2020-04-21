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Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya’dan Sinop’a gelen 2’si çocuk toplam 237 yolcu, 10 otobüsle Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na getirildi.

İHA |
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Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya'da bulunan ve koronavirüs salgını üzerine uçakla Samsun’a gelen yolcular, Samsun’dan da Sinop’a 10 otobüsle taşındı.

Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek verecek. Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

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