Almanya'dan iki çocuğuyla Türkiye'ye kesin dönüş yapan kadın nedenlerini sıraladı

Türkiye'de bazı çevrelerin bitmeyen yurt dışı güzellemesinin üzerine bir o kadar da yurt dışındaki şartların ağırlığı nedeniyle dönüş yapan Türk vatandaşlarının açıklamalarını bulmak da mümkün.

Özellikle genç yaştaki Türk vatandaşlarını hedef alan ve "Türkiye'de yaşanmaz", "Avrupa'da yaşam standartları daha yüksek", "Para kazanmak çok kolay" algısına kapılarak Türkiye'de birçok Avrupa şehrine giden Türk vatandaşının, gittikleri ülkelerde yaşadıkları sıkıntıları anlattıkları videolar zaman zaman sosyal medyada dolaşıma giriyor.

Bunlardan biri de Türk vatandaşı olan ve Almanya'da yaşan bir kadını videosu oldu.

"ÇOCUKLARIMIN ROBOT GİBİ BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM"

Paylaşımında Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını belirten kadın, bu karar nedeniyle bazı kişiler tarafından eleştirildiğini ifade etti.

Yurt dışında yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını savunan kadın, "Euro kazanıyorsun diye zengin olunmuyor. Sonuç olarak kira euro, market euro, vergi yüzde 40. Giderler artıyor ama maaş aynı kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kararında ekonomik nedenlerin yanı sıra çocuklarının geleceğinin de etkili olduğunu belirten kadın, Almanya'daki yaşam düzeninin kendisine uygun olmadığını dile getirdi. Çocuklarının "robot gibi büyümesini istemediğini" söyleyen kadın, sistemin insanları belirli bir yaşam düzenine zorladığını belirterek, "Buradaki sistem seni bir kalıba sokuyor, sabah 6'da kalk, işe git yaşa ve öl." dedi.

ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YETERSİZLİKLER

Eğitim sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan kadın, entegrasyon sorunları, öğretmen yetersizliği, artan okul masrafları ve bazı okulların fiziki koşullarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Öte yandan Almanya'nın bazı meslek grupları için önemli fırsatlar sunduğunu da kabul eden kadın, herkesin mutluluk anlayışının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Almanya kötü, Türkiye cennet demiyorum ama kıyas yapmayı bırakalım" dedi.