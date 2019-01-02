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Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

Almanya'nın Wismar şehrinde kötü hava şartları nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Yollar sular altında kaldı.

AA | 02.01.2019 - 16:25..
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Almanya'nın Wismar şehrinde bulunan liman, kötü hava şartları nedeniyle sular altında kaldı. Fırtına ve yağmur, su seviyesinin yükselmesine neden olurken şehirde yaşayanlar zor anlar yaşadı.

Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

YETKİLİLER UYARDI

Sabah saatlerinde su seviyesi daha azaldı. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, akşam saatlerinde su seviyesinin artabileceğine dikkat çekerek, bölge halkını uyardı.

Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı İZLE

Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yapılan son çalışmalara göre, bölgede ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Kurtarma ekipleri, şehirde bir dizi önlem de aldıklarını açıkladı.

Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

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