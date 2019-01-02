Almanya'nın kuzeyinde deniz taştı

Almanya'nın Wismar şehrinde bulunan liman, kötü hava şartları nedeniyle sular altında kaldı. Fırtına ve yağmur, su seviyesinin yükselmesine neden olurken şehirde yaşayanlar zor anlar yaşadı.

YETKİLİLER UYARDI

Sabah saatlerinde su seviyesi daha azaldı. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, akşam saatlerinde su seviyesinin artabileceğine dikkat çekerek, bölge halkını uyardı.

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ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yapılan son çalışmalara göre, bölgede ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Kurtarma ekipleri, şehirde bir dizi önlem de aldıklarını açıkladı.

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