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Almanya'nın Müslümanları sözde entegre planı

Berlin, kendi İslamını yaratma planını devreye soktuğunu açık açık ifade ediyor.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 07:29..
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Almanya'nın Müslümanları sözde entegre planı

Alman hükümeti, ülkesindeki Müslümanların 'kendi İslam anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı' hedefliyor. Aslında bununla hedeflenen 'Alman İslamı' olarak da adlandırıyor.

"ALMANYA'YA AİT BİR İSLAM"

Alman İçişleri Bakanlığı’nın en üst düzeydeki bürokratı olan Markus Kerber, Financial Times’a verdiği bir mülakatta, “İhtiyacımız olan şey, Alman Müslümanlar için, Almanya’ya ait bir İslam” ifadesini kullandı.

Almanya'nın Müslümanları sözde entegre planı

Alman bürokrat Keber amaçlarını şöyle açıkladı: "Almanya’daki müslüman topluluk üzerindeki yabancı etkisini hem mali, hem de kişisel boyutlarıyla azaltmak; Almanya’da vaaz eden imamların Almanya’da yetişmiş olması, ve Müslümanların, günlük yaşamda, Alman toplumuna daha iyi entegre olmaları.”

Almanyadaki 2400 camiden 900’ü Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir kolu olan DİTİB tarafından işletiliyor. Bu durum Almanya'da rahatsızlığa yol açtı.

Kerber konuyla ilgili olarak, “Türkiye hükümeti, Almanya’da DİTİB tarafından işletilen camiler üzerinde mutlak kontrol sahibi oldukları günlerin artık geride kaldığını kabul etmeli.” dedi.

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