Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

Almanya, Yemen katliamlarının ardından Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'a silah satışı noktasında geri adım atma kararı almıştı.

Özellikle mecliste Suudilere ambargo uygulanması dahi görüşülürken, büyük bir çıkmaza dönüşen bu konu yine para ile çözülmüştü.

5.3 MİLYAR AVROLUK SATIŞ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kaynak gösterilerek yayınlanan bir habere göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5,3 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

YÜZDE 40'LIK SATIŞ MÜTTEFİK OLUNMAYAN ÜLKELERE

Bu yılın ocak-haziran döneminde silah ve askeri malzeme satışlarının yüzde 40’ı (2,1 milyar avro), Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere yapıldı.

Satışların yüzde 60’ı da (yaklaşık 3,2 milyar avro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi ülkelere gitti. Bu oran geçen yıl yüzde 47,2 olarak kayıtlara geçmişti.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır'a yapılan silah satışları, ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Alman Federal Hükümetini oluşturan partilerin, Yemen'de insani krizin sorumlusu gözüken ülkelere silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceğine yönelik anlaşmasına rağmen Mısır’a 802 milyon avroluk silah satışı yapılması dikkati çekti.

GEÇEN YIL 4 MİLYAR 820 AVROLUK SATIŞ

Alman hükümeti, geçen yıl 4 milyar 820 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Böylece yılın ilk yarısında onay verilen satışlar, 2018’de bütün yıl onay verilen satışlardan yaklaşık 500 milyon avro fazla olması dikkati çekti.