Almanya'nın YPG kaygısı

Türkiye bir gece ansızın Fırat'ın doğusuna operasyon yapmak için hazır. Bölgedeki iki terör unsuru hedefte: YPG ve DEAŞ.

Ancak YPG/PKK'lı dostları için endişelenen Avrupa ülkeleri de var. Onlardan biri Almanya.

ASKERİ ÇÖZÜM OLMAZ DEDİLER: PEKİ DEAŞ NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suriye'de "askeri bir çözüm" olamayacağını ve bunun "tüm Suriye toprakları için geçerli olduğunu" vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

TERÖRİSTLERE KARŞI SORUMLU DAVRANILMASINI İSTEDİLER

Bakanlık sözcüsü, askeri bir müdahalenin ülkedeki insani durumu daha da zorlaştıracağını belirterek Türk Hükümeti'nin "son derece sorumlu bir şekilde davranmasının çok büyük aciliyet taşıdığını" söyledi.

Tüm tarafları sorumluluk bilinci içinde hareket etmeye çağıran sözcü, şu an itibarıyla en önemli şeyin bu olduğunu vurguladı.