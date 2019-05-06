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Almeda Abazi doğurdu

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin bebekleri dünyaya geldi.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 07:21..
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman çifti bebeklerine kavuştu. Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğdu.

ADI EFEHAN OLDU

Doğum, saat 05.12’de özel bir hastanede gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Efehan adını verdi. Hastaneden yapılan açıklamada, “Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” denildi.

Almeda Abazi doğurdu

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