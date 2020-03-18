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Almeda Abazi'nin Efehan paylaşımına yorum yağdı

Almeda Abazi, oğlu Efehan'ın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 10:11..
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2017 yılında dünyaevine giren Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı.

Almeda Abazi'nin Efehan paylaşımına yorum yağdı

EFEHAN BÜYÜDÜ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü çift, sık sık mutlu aile pozlarını yayınlıyor. Abazi, en son oğlu Efehan'ın son fotoğrafını, kalp emojisi ile Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Abazi'nin Efehan paylaşımına takipçileri, çok sayıda "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.

Almeda Abazi'nin Efehan paylaşımına yorum yağdı

AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü çiftin oğulları Efehan, geçtiğimiz sene kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirmişti. Almeda Abazi, operasyondan birkaç ay sonra ise şöyle demişti: "Efehan birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz... Çok şükür oğlum iyi şimdi."

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