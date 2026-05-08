Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir ile LNG anlaşmasının yenilenebileceğini duyurdu

Türkiye jeopolitik konumu gereği Avrupa'nın hem güvenliği hem de Orta Doğu kaynaklarına erişimi açısından kritik öneme sahip.

Son çeyrek asırda Kuzey Afrika ilişkilerinde önemli bir aşama kaydeden Türkiye, Orta Doğu'nun yanında bu bölgenin kaynaklarına erişimde de özellikle uzun yıllara dayanan Fransa tekelini kırıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun'un baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkartma hedefiyle imzalanan anlaşmalardan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye ile Cezayir arasında LNG ticareti ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri başta olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularının ele alındığını söyledi.

"LNG ANLAŞMASINI YENİLEYEBİLİRİZ"

İki ülke arasında yeni projelerin gündeme gelebileceğine belirten Bayraktar, "Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var.

Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa, kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla 'Rahat olun' dedik, biz size verebiliriz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GAZA DÖNÜŞTÜRÜLÜP AVRUPA'YA SEVK EDİLEBİLİR

Bakan Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle alakalı iki ülkenin beraber çalışabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin teknik bilgi de veren Bayraktar, "Önce LNG'nin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama için gelen LNG'nin bir miktarının Türkiye'deki tesislerimizde gazlaştırılıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle alakalı bir proje konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ORTAK REZERV ARAMA KONUSU DA GÜNDEMDE

Bayraktar, "Bugün önemli gündemlerden biri de özellikle milli şirketimiz Türkiye Petrollerinin Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile bizim sismik ve sondaj gemilerimizle beraber Cezayir denizlerinde petrol ve doğal gaz arama konusunda birlikte çalışması konusuydu." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Bakan Bayraktar, Nsosyal hesabından Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cezayir ile enerji alanında gelişen işbirliğinin daha güçlü şekilde ilerlemesinin hedeflendiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un riyasetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katıldık. Cezayir ile enerji alanında, özellikle LNG ticareti çerçevesinde gelişen işbirliğimizin önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaz alanında ortak arama çalışmaları ile daha güçlü bir zeminde ilerlemesini bekliyoruz.

Türkiye ile Cezayir arasındaki köklü ortaklığın, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde daha da derinleşerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz."