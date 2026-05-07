Alparslan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yoğun programlarını sürdürüyor.

Bakan Alparslan Bayraktar, Kalyon PV'nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi'nin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63'e çıktığını söyledi.

"AVRUPA'DA İLK 5'TEYİZ"

Martta 20 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimiyle rekora imza atıldığını dile getiren Bayraktar, "Sadece güneşte 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız 2024'te BM İklim Konferansı'nda Bakü'de, 2035'e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü 120 bin megavatın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti" dedi.

Bakan Bayraktar, geçen yıl yaklaşık 8 bin 300 megavatlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesinin devreye alındığını, bu yıl da 31. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliğinde çok daha iddialı bir hedefin dünyaya ilan edilmesi için çalışıldığını vurguladı.

"YEKA'LARDA REKABETÇİ FİYATLI PROJELER HEDEFLİYORUZ"

Enerji güvenliğinin elektrikleşme odaklı olarak yeniden şekillendiğini belirten Bayraktar, "Merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni programla daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, hedeflere erişmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına büyük önem verildiğini ve geçen yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmalarının tamamlandığını söyledi.

Güneş ve rüzgarda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar."

"50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI"

Bayraktar, uluslararası bu projelerin yanında özellikle sanayicilerin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını çok önemli bulduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, ocakta 3 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsisi için ilana çıkıldığını belirten Bayraktar, söz konusu kapasitelerin yakın zamanda tahsisinin yapılacağını, depolamalı projelerin de hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, YEKA modelinin yerli üretimi destekleme hassasiyetiyle kurgulandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Yerli sanayimizi teşvik etmek amacıyla kullanılacak türbinlerde ve panellerde de asgari yerlilik şartı arıyoruz. Bu çerçevede 2014'te sektörde sadece 27 imalatçı varken 12 yıllık süreçte imalatçı sayısı yaklaşık 500'e çıktı. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladık. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik seviyelerine ulaştık. 2014'ten bugüne kadar yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdik."

"TESİSİN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bayraktar, güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden, TOPCONPlus teknolojisiyle açılan bu yeni tesiste, yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi yapılacağını belirterek şöyle dedi:

"Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu ileri teknolojinin artık Türkiye'de, yerli imkanlarla üretilebiliyor olması. Bu yatırımla 1,1 gigavatlık yeni kapasite devreye alınacak ve toplamda tesis 2,1 gigavatlık hücre üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Burada üretilen ürünlerle, ihracatla, yeni yapılacak yatırımlarla bu tesislerimizin daha da büyümesini, gelişmesini diliyorum. Bu yeni tesisin ülkemize, milletimize, Ankara'mıza hayırlı olması temenni ediyorum."