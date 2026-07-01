Alparslan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji iş birliği imkanlarını görüştü

Türkiye enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle komşu ülkelerle yürütülen iş birlikleri artmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı M. Hussein Bahr Al-Uloom, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Naser Azez Jabbar ve Irak’ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi’yi Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

PETROL, DOĞALGAZ VE ELEKTİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, başta Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bayraktar, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ni yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, bölgemizin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji yolu olarak tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.

ALTYAPININ DAHA ETKİN KULLANILMASI VE YENİ BAĞLANTILAR

Alparslan Bayraktar, bu vizyon doğrultusunda yeni Irak hükümetiyle yakın iş birliği içerisinde hareket ederek mevcut altyapının daha etkin kullanılması ve yeni bağlantılarla desteklenmesini esas aldıklarını kaydetti.