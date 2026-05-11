Alparslan Bayraktar: Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen ülke haline geldi

Türkiye, enerji alanında kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ENKA Kırklareli Üretim A.Ş. tarafından Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde yapımı tamamlanan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin açılış törenine katıldı.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"ENERJİ MİLLİ GÜVENLİĞİNİN TEMEL UNSURLARINDAN BİR TANESİ"

Bayraktar, 10 yıl aradan sonra Türkiye’de doğalgaz çevrim santralini devreye aldıklarını belirterek, "Dolayısıyla çok kıymetli, önemli bir günde hep birlikte buradayız. Enerji, kalkınmanın, milli güvenliğin ve bağımsızlığın en temel unsurlarından bir tanesidir.

Son 5-6 yılda pandemiyle birlikte dünyada başlayan krizler dönemi; son olarak İran merkezli yaşanan savaş ile çok daha farklı bir boyuta geldi." dedi.

"TÜRKİYE OLARAK SÜRECİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Orta Doğu'da çıkan savaş ile yaşanan krizlere değinen Bakan, şunları kaydetti:

“Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde.



Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak, fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz.”

"ENERJİ KRİZLERİNDEN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK"

Yapılan yatırım ve anlaşmaların önemine dikkat çeken Bayraktar, "Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir.

Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımın sayesinde vatandaşlarımızın, enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.