Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu Belçikalı temsilcilerle paylaştı

Türkiye ile Belçika arasında enerji diplomasisi hız kazanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alparslan Bayraktar, Prevot ve beraberindeki heyetle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU ANLATILDI

Görüşmede, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de yer aldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, görüşmede Avrupa’nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

"İLİŞKİLERİ DAHA İLERİ BİR ZEMİNDE GELİŞTİRMEYİ ESAS ALIYORUZ"

Ardından Belçika’nın önde gelen şirketlerinin temsilcilerini Bakanlıkta kabul ederek Türkiye'nin enerji vizyonunu kendileriyle paylaştıklarını kaydeden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık.



Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz.



İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz.”