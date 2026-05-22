Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerji portföyü için 30 milyar dolar yatırım öngörüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-İNRES 2026 düzenlendi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşma yaptı.

Alparslan Bayraktar, konuşmasında yeni bir enerji mimarisi hazırlığında olduklarını belirtti.

"KRİZİ EN HAZIRLIKLI KARŞILAYAN ÜLKELERDENİZ"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "2002'den bu yana, ortaya koyduğunuz güçlü siyasi irade ile liderliğinizde yürüttüğümüz politikalar sayesinde, Türkiye olarak, bu krizi de en hazırlıklı, en dirençli karşılayan ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

"STRATEJİK ADIMLAR ATTIK"

Bayraktar, yaptıkları yeni çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde, yerli ve yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek altyapıya yaptığımız yatırımlarla, kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirmesi yaparak ve aktif bir enerji diplomasisi izleyerek, arz güvenliğimizi teminat altına alacak stratejik adımlar attık. Bu süreçte Milli Enerji ve Maden Politikamız, 'Enerjide ve Madenlerde Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin ana rotasını oluşturdu."

"YENİ MÜJDELERİN HEDEFİNDEYİZ"

Türkiye'nin dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip olarak ülkede ve farklı coğrafyalarda petrol ve gaz aradığını dile getiren Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Kara alanlarımızda daha önce hiç gidilmedik yerlere gittik, sismik yaptık, sondaj yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bu sayede Karadeniz ve Gabar'da tarihi keşiflere imza attık. Şimdi üretimi artırmak ve milletimize yeni keşiflerle yeni müjdeler verebilmenin gayreti içindeyiz.

YENİ BİR ENERJİ MİMARİSİ

Ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içindeyiz. Yeni mimaride mevcut boru hatlarını tam kapasite çalışmasına dönük hamleler yapacağız. Komşularımızla kazan kazan anlayışıyla ortak projeler geliştireceğiz.

"TÜRKİYE VE AVRUPA İÇİN ALTERNATİF HAT"

Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması, Trans-Hazar doğalgaz boru hattı ile Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması yeni dönemin başlıkları arasında olacak.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye ulaşacak mega elektrik iletim hattı üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ve Avrupa için alternatif bir hat olacağına inanıyoruz.

"30 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ"

Yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrik yer alıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerimizi çok daha yukarıya taşıyacağız.

Yenilenebilir enerji portföyümüzün güçlü bir şebeke altyapısı için 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz."

"AR-GE YATIRIMLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin bu enerji dönüşüm sürecinde bir üretim üssüne dönüşme hedefine de değinen Bayraktar, "Bu nedenle nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanındaki yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. AR-GE ve teknolojiye yapılan yatırımları artırmayı ve yerli sanayimizin geliştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Bayraktar, nadir toprak elementlerinin enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar birçok stratejik sektörün temelinde yer aldığına değinerek, Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri sahasındaki pilot tesiste endüstriyel tesisin temelinin de yakın zamanda atılacağını dile getirdi.