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Alper Saldıran-Pınar Tuncegil boşandı

Oyuncu Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil’den boşandı.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 13:31..
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2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 11. Aile Mahkmesi’nde görülen duruşmaya katıldı.

3 DAKİKA SÜRDÜ

Tuncegil’in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, ’Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?’ Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı.

"EVLİLİK BAZI ŞEYLERİ BOZUYOR"

Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

Alper Saldıran-Pınar Tuncegil boşandı

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