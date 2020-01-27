Alperen Duymaz'ın eşi villa istemedi

Öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le gizlice evlenen Alperen Duymaz, eşinin isteği üzerine Zekeriyaköy’de yaşadığı villayı boşalttı.

Oyuncu, Kelkit’in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi.

ÖNCE NİKAH SONRA TAYİN

Duymaz, uzun bir arayış sonunda Zekeriyaköy’de 10 bin TL’ye bir ev kiraladı. Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı elde edebilmesi için nikah masasına düğünden önce oturan çift, haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.