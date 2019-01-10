Alpler'de sıra dışı kurtarma operasyonu

Fransa'da adrenalin tutkusuyla ülkenin doğusunda Alp Dağları'nın 2 bin 250'nci metresinde, yamaçta kayak yapmak isteyenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Gruptakilerden biri dizinden sakatlandı ve yürüyemeyecek hale geldi. Grubun rehberi hemen yardım çağırdı.

HELİKOPTERİN BURNUNU YAMACA BIRAKTI

Sakatlanan kayakçının helikoptere alınması, başlı başına risklerle doluydu. Kayakçı yamaçta olduğu için helikopter yere konamazdı. O yüzden yere konmadan, kayakçının helikoptere alınması gerekiyordu. Pilotun bunun için çözümü hazırdı. Önce ilk müdahale için sağlık görevlilerini, helikopterin burnunu kara sokarak yamaca bıraktı.

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KORKULAN OLMADI

Pervanelerin karla temas etmesi an meselesiydi. Ancak korkulan olmadı. Sağlık ekibi, hemen kayakçıya ilk müdahaleyi yaptı. Helikopter ise aynı manevrayı bir kez daha yapmak için dönerek tekrar aynı yere geldi.

PİLOT BÖLGEYİ İYİ BİLİYORDU

Tecrübeli pilot bir kez daha tereddütsüz aynı şekilde yamaca yanaştı ve sağlık ekibi ile sakat kayakçıyı bu kez halat yardımıyla helikoptere aldı.

Kayakçı hemen hastaneye götürüldü ve tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan pilotun ise eski bir savaş uçağı pilotu olduğu ve bölgeyi çok iyi bildiği ortaya çıktı.

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