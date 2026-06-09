Altan Tan: Amed kelimesi Kürtçe değildir

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Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'ya konuk olan eski milletvekili Altan Tan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tartışma konusu olan Diyarbakır'ın isminin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Altan Tan, tarihsel sürecini anlattı.

"AMED KELİMESİ KÜRTÇE DEĞİL"

Amed kelimesinin kökeni hakkında bilgi veren Tan, bu kelimenin Kürtçe olmadığını söyledi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan nüfus sayımında, Diyarbakır'da yaklaşık 22 bin insanın yaşadığını ifade eden Tan, çeşitli dine ve çeşitli kökenlere mensup insanların yaşadığının altını çizdi.

"1914-15 YILLARINDA DİYARBAKIR'DA HER MEZHEPTEN İNSAN YAŞIYORDU"

Tan, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Amed kelimesi Kürtçe değil. Bir de Diyarbekir Suriçi... 1914, hatta 1914-15, bu Ermeni tehcirine kadar Diyarbakır şehir içi yarısı gayrimüslim; yani Ermeni, Süryani, Keldani, Nasturi; yani hepsi var, bütün mezheplerden.

En son 1869 Osmanlı nüfus sayımı var. 22 bin küsur nüfus var. Yüzde 53,5'i gayrimüslim. Müslimler de işte Türklerden, Araplardan, Kürtlerden, değişik unsurlardan müteşekkil.

"MÜSLÜMANLAR AZERİCENİN BİR LEHÇESİNİ KONUŞUYORDU"

Müslümanlar şehir içinde Azericenin bir lehçesini konuşuyor. Bu ağzı konuşuyor, ortak bir dil olarak bunu konuşuyor. Amed bu yani..

Mesela Cizre yüzde 100 bir Kürt şehriydi. Yani bütün hikayeleriyle, şarkılarıyla, folklorlarıyla, şehir diliyle, pazar diliyle. Sanal kimlik üretenler büyük bir rahatsızlık duyuyorlar.

Diyarbakır ve Amed'i çarpıştırırsan, yani işte 'Diyarbakır bizim değil, Amed bizim.' Yapmayın bunu, yanlış. İkisi de bizim."