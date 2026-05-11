Altan Tan anlattı: Osmanlı isyan edenlere ne yapıyordu?

Gündemi belirleyen konuları ve konuklarıyla seyirciyle buluşan kanalda, eski milletvekili Altan Tan, Son Durum programında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın "Osmanlı'da isyan çıkaranlara ne yapılırdı?" sorusunu yanıtladı.

"OSMANLI 1 KİŞİYİ BİLE ÖLDÜRMEDİ"

"Biz Osmanlı torunuyuz." sözünü dillerine pelesenk etmiş insanlara "Osmanlı'ya bir bakın." diye seslenen Altan Tan, "Osmanlı 1 kişiyi bile öldürmedi." dedi.

Özerkliğini korumak amacıyla 1840'larda Osmanlı'ya karşı isyan eden Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Botan Emirliği'nin son hükümdarı Bedirhan Bey örneğini veren Tan, Bedirhan Bey'in daha sonra götürüldüğü Girit Adası'nda paşalık aldığını aktardı.

"OSMANLI TORUNU'YUZ' DİYORSUNUZ, OSMANLI'YA BİR BAKIN"

Osmanlı'nın savaştığı kişiye statü verdiğini aktaran Tan, ayrıca şunları anlattı:

"Tarih bilmiyorlar… Her gün biz Osmanlı torunuyuz diyorsunuz. Yahu Osmanlı’ya bakın.. 1847’de Botan Bey’i son Kürt beylerinden Bedirhan Bey, Osmanlı ile 5 yıl savaştı. Sonunda başarılı olamadı, araya şeyhler girdi teslim oldu. Osmanlı 1 kişiyi bile öldürmedi. Bedirhan Bey’i aldı Girit Adası'na götürdü, 18 sene orada kaldı. Paşalık aldı. 6 oğluna da paşalık verildi. Selimiye Kışlası'nın başkumandanı Bedirhan Bey’in oğlu Ali Şamil Paşa.. Halide Edib Adıvar’ın üvey babası.. Mor Salkımlı Ev romanını okuyun... Hikayeleri görün..."

"OSMANLI'YA KAFA TUTAN KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA'YI DA ÖLDÜRMEDİ"

“Yani Osmanlı savaştığı birini alıyor Paşa yapıyor, sürgüne götürüyor, çocuklarını paşa yapıyor... Birçok kaymakam, vali var...



Dön öbür tarafa.. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kim? Mısır’da Osmanlı’ya kafa tuttu. Gaziantep’te Osmanlı’yı yendi, Kütahya önlerine kadar gitti. Sonra sulh oldu. Sonuçta Osmanlı yine onu öldürmedi.



Torunu Osmanlı’nın son sadrazamlarından biri oldu. İsyan eden, parça koparan bir adamın torununu getirip başbakan yaptı. Zeynep Kamil Hastanesi.. Onun torunu işte.. Ne tarih biliyorlar, ne coğrafya biliyorlar..”

"BEDİRHAN BEY İLE DE OTURURSUNUZ, ABDULLAH ÖCALAN İLE DE"

"Bir devletseniz, Mehmet Ali Paşa ile de oturursunuz, Bedirhan Bey ile de oturursunuz, Abdullah Öcalan ile de oturursunuz…"