Altan Tan: Osmanlıcılık daha iyi bir çözümdü

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Ensonhaber YouTube kanalı, gündeme yön vermeye devam ediyor.

Birbirinden kıymetli konuklar ile merak edilen soruları ele alan programlar beğeni toplarken gündemin en sıcak başlıkları masaya yatırılıyor.

Altan Tan da katıldığı yayınlarla ezber bozan çıkışları ile dikkat çekiyor.

Tan, son programda yine Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın cesur sorularına cesur yanıtlar verdi.

"CUMHURİYETTEN DAHA İYİ BİR GEÇİŞ OLABİLİR MİYDİ?"

"Cumhuriyetten daha iyi bir sistem geçişi olabilir miydi?" sorusu üzerine tespitlerde bulunan Altan Tan, Osmanlıcılık fikrinin daha iyi bir çözüm olacağını savundu.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Olabilirdi, yapabilirdi demek ayrı bir şey; yapılmadı, yapamadı demek ayrı bir şey. O günün şartlarında bu kadar büyük reformları yapacak ne bir entelektüel fikri çerçeve vardı ne de buna uygun siyasi ve ekonomik bir kadro vardı.

"OSMANLICILIK DAHA İYİ BİR ÇÖZÜMDÜ"

Bu şemsiye içerisinde Müslim, gayrimüslim bütün halklar, Osmanlıcılık yani; o bir sembol artık, devletin adı. Bu Osmanlı şemsiyesi içerisinde biz birlikte yürüyelim. Osmanlıcılık daha iyi bir sistemdi, çözümdü."

"TARİH KURGU VE FARAZİYELERLE GERİYE GÖTÜRÜLEMEZ"

"Keşke imparatorluk devam etseydi, o şemsiye altında insanlar daha rahat yaşayabilirdi.” fikrine nasıl baktığı sorulan Tan, bu önermenin bir polemik konusu olduğuna dikkat çekerek tarihin kurgu ve faraziyelerle geriye götürülemeyeceğini söyledi.

Tan, son günlerde gündemde geniş yer tutan "Halil Ergün'ün 'Atatürkçü değilim' açıklaması", "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millici CHP' açıklaması" ve "Afyon sucuğu mu Kayseri sucuğu mu?" konularında da değerlendirmelerde bulundu.