Altay Bayındır'ın Manchester United'daki geleceği netleşti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da Altay Bayındır’ın geleceğine ilişkin plan netleşiyor.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli kalecinin, United'a veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

TAKIMDAN AYRILACAK

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde mevcut planın, milli kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi yönünde olduğu belirtildi.

UNITED ARAYIŞLARI SÜRDÜRÜYOR

Manchester United’ın yeni sezon öncesi yedek kaleci arayışlarını sürdürdüğü, Tom Heaton’ın ise üçüncü kaleci olarak kadroda kalmasının beklendiği ifade edildi.

HEDEF DAHA FAZLA SÜRE ALMAK

Altay Bayındır’ın daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olması, kariyer planlaması açısından öncelikli seçenek olarak değerlendiriliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

5 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki kaleci, geride bıraktığımız sezon 6 maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Altay, bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gördü.