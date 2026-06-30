Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı: Emir ve Uzay öldü mü?

ATV’nin her Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan yapımı Altı Üstü İstanbul, yine reytinglerde zirveye yerleşti.

Dizinin son bölümünde meydana gelen yangın felaketi kırılma noktası oldu.

Yangın sonrası tüm şüpheleri üzerinde toplayan Uzay, içine düştüğü zor durumdan kurtulmak ve masumiyetini kanıtlamak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Diğer tarafta ise olayların perde arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya kararlı olan Emir…

Dizinin yeni bölümünden beklenen fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Yayınlanan yeni fragmanda, Uzay ve Emir’in içinde bulunduğu araç kaza yapıyor.

Emir’in, kazanın hemen ardından Uzay’ı araçtan çıkarmak için verdiği mücadele izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

İkili yardım beklerken arabadan patlama sesi geliyor. Peki, Uzay ve Emir ölecek mi?

İşte Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı: