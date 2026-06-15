Altı Üstü İstanbul dizisi hangi mahallede çekildi? İşte Ziyankar Mahallesi...

atv'nin, NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ilk bölümüyle ekranda.

Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken dizide; Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner izleyiciyle buluşuyor.

"Altı Üstü İstanbul", İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) bir grup arkadaşıyla birlikte hayallerine ulaşma mücadelesini konu alıyor.

Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, attıkları her adımla birbirlerinin kaderini değiştirecek geri dönüşü olmayan seçimlerle yüzleşecek.

Ziyankar Mahallesi'nde geçen dizinin İstanbul'un neresinde çekildiği ise merak konusu.

Peki; Altı Üstü İstanbul nerede, hangi mahallede çekildi? İşte, yanıtı...

Altı Üstü İstanbul "Ziyankar Mahallesi" nerede

İstanbul'da resmi olarak "Ziyankâr" adında bir mahalle bulunmamaktadır. Bu isim dizinin senaryosu gereği kurgulanmış yapay bir mahalle adıdır.

Yapım ekibi, kentin hem tarihi dokusunu hem de geleneksel kenar mahalle otantikliğini yansıtmak adına İstanbul'un eski semtlerini tercih ediyor.

Dizinin mahalle ve sokak sahnelerinin çekimleri ağırlıklı olarak Fatih, Balat, Eyüpsultan ve Üsküdar'ın eski, bozulmamış sokaklarında gerçekleştirilmektedir.