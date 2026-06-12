"Altın Çocuk" Ahmet'in değişimi stüdyoyu şoke etti: Hastalığı ortaya çıktı

"Altın Çocuk" lakabıyla bilinen Ahmet Sinci, son günlerde üzücü bir iddiayla gündeme geldi.

Hayrettin ile Kaos Show'a konuk olan Ahmet'in değişimi dikkat çekti.

Fenomen ismin ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne süren iddialar, takipçileri arasında hızla yayıldı.

Peki, Altın Çocuk Ahmet Sinci hasta mı? Ahmet Sinci ne hastası? İşte yanıtı...

ALTIN ÇOCUK HASTA MI

Kısa sürede yaşadığı değişim ile dikkat çeken Altın Çocuk Ahmet, saçlarını kazıttı, aşırı zayıfladı.

Programdaki son hali ise, izleyicilerin merak konusu oldu.

Ahmet Sinci'nin kanser olduğuna yönelik ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Kendisinin "şeker hastalığı" ve "talasemi" yani Akdeniz anemisi ile mücadele ettiği söyleniyor.