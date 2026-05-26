Altın düştü, petrol yükseldi, Borsa yarım gün çalışıyor

Kurban Bayramı tatili yarın başlıyor.

Dolar/TL kuru, dünü yüzde 0,1 azalışla 45,6890'dan tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 45,9030'dan işlem görüyor.

Altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 531 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 686 lira

Çeyrek altın: 11 bin 337 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 196 lira

Tam altın: 45 bin 355 lira

Yarım altın: 22 bin 675 lira

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 artışla 95,7 dolara çıktı..

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 yükseldi.

Borsada, bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşecek.

KÜRESEL PİYASALAR İYİMSER

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor. İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtti. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini", anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmalarına katılması gerektiğini savundu.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, mayıs New York Fed Tüketici Güven Endeksi

17.30 ABD, mayıs Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi