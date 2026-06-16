Altın fiyatları ABD-İran barış kararının etkisiyle artmaya devam ediyor
ABD ve İran arasındaki barış uzlaşması haberi altının fiyatının artmasına neden oldu. Dün başlayan yükseliş ivmesi hızını kesse de bugün de devam etti.
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Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyirde.
Orta Doğu'daki gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamaların üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 322 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 424 lira
Çeyrek altın: 10 bin 892 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 376 lira
Tam altın: 43 bin 565 lira
Yarım altın: 21 bin 784 lira
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Dün doların satış fiyatı 46,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8090 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,2990 liradan, euro 53,6390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,2970 liradan alınan dolar, 46,2990 liradan satılıyor.
53,6370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,6390 lira oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi