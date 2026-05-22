Altın fiyatları düşüşte: Ons ve gram altında son durum
Dün ons altın, ABD-İran görüşmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle yatay seyretmiş, spot altın ons başına 4 bin 543,96 dolarda değişim göstermemişti.
Ons altın, bugün ise 4 bin 528 dolara geriledi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 666 TL
Çeyrek altın: 11 bin 305 TL
Cumhuriyet altını: 46 bin 45 TL
Tam altın: 45 bin 213 TL
Yarım altın: 22 bin 602 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi