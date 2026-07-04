Altın fiyatları güne artışla başladı

Altın düşüş seyrini sonlandırarak sınırlı da olsa artışa doğru adım atmaya başladı.

Altının onsu, 4 bin 175 dolardan seyrediyor.

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi ve doların değer kaybetmesiyle yükselişe geçti.

23 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Ons altın, 4 bin 170 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken son dört haftadır süren düşüş serisini de sona erdirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6 bin 282 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 654 lirada.

Cumhuriyet altını 43 bin 408 lirada.

Tam altın 42 bin 617 lirada.

Yarım altın 21 bin 308 lirada.

Reşat altın 42 bin 522 lirada.