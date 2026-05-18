Altın fiyatları, haftaya yatay başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Altın fiyatları geçen hafta düşüş eğilimindeyken, bugün sınırlı toparlanma gösteriyor.

Haftanın ilk iş gününe altının gramı 6 bin 651 liradan başladı.

Ons altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı beklentileriyle gerilemişti.

Orta Doğu'daki gerilimlerin zincirleme etkileriyle cuma günü yüzde 2,4 düşüşle 4 bin 540 dolara inen altının ons fiyatı yeni işlem gününde 4 bin 539 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR ALTINDAN VAZGEÇMEDİ

Yurt içindeki yatırımcılar, küresel faiz baskısına rağmen döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle altın pozisyonlarını korumaya devam ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 651 lira

Çeyrek altın: 11 bin 285 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 985 lira

Tam altın: 45 bin 131 lira

Yarım altın: 22 bin 551 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Fed'e ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kaymasıyla cuma günü 99,3 seviyesine çıkan dolar endeksi yeni günde yatay seyrediyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,5835 lira (Yüzde 0,14 artış)

Euro: 52,9846 lira (yüzde 0,02 düşüş)

Sterlin: 60,7823 lira (Yüzde 7,75 artış)

Benzin 4 yılın zirvesine yaklaşıyor

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki risklerin gölgesinde haftaya yüzde 1,7 artışla 107,9 dolardan başladı.

BORSA

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 14.367,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 geriledi.

Öte yandan, yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul işleme kapalı olacak.

BITCOIN

Kripto para piyasasında işlem gören Bitcoin, yüzde 1,70 düşüşle 76 bin 775,4 dolara geriledi.