Altın fiyatları Hürmüz Boğazı gerilimiyle yükselişe geçti

Altın fiyatları, Asya işlemlerinde bir aylık en düşük seviyesinden yükseliyor.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da artan gerilimi ve Trump tarafından yürütülen Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyeyi yeniden tesis etme çabalarını değerlendiriyor.

Spot altın onsu, yüzde 0,4 artışla 4.542 dolara yükseldi.

Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 değer kazanarak 4.548,10 dolardan işlem görüyor.

Değerli metal, bir önceki seansta yüzde 2'den fazla değer kaybederek mart sonundan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasalar, ABD ve İran arasındaki yenilenen çatışma ortamında baskı altında kaldı. Küresel yatırımcılar Körfez'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

İki taraf pazartesi günü, küresel enerji akışı için kritik bir nokta olan Hürmüz Boğazı kontrolü için yeni saldırılar başlattı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 606 lira

Çeyrek altın: 11 bin 203 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 638 lira

Tam altın: 44 bin 806 lira

Yarım altın: 22 bin 399 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,2257 lira

Euro: 52,9013 lira

Sterlin: 61,0644 lira