Altın fiyatları tekrar psikolojik eşiğin altına indi

Piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl bir faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyen en önemli sebepler arasında gösteriliyor.

Altının onsu yüzde 0,98 azalışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,08 artışla 73,1 dolarda seyrediyor.

Analistler, petrol piyasalarının şu anda arzın kademeli olarak normale döneceği varsayımıyla fiyatlanmasına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin henüz savaş öncesi seviyelere ulaşamadığını belirtti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 956 lira

Çeyrek altın: 10 bin 101 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 154 lira

Tam altın: 40 bin 399 lira

Yarım altın: 20 bin 197 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,6841 lira

Euro: 53,2766 lira

Sterlin: 61,5809 lira