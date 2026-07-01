Altın fiyatları tekrar psikolojik eşiğin altına indi
Altın piyasasında yön yeniden aşağı döndü. Dalgalı seyir yatırımcıların tedirginliğini artırırken ons altın 4 bin doların, gram altın ise 6 bin liranın altına geriledi.
Piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl bir faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyen en önemli sebepler arasında gösteriliyor.
Altının onsu yüzde 0,98 azalışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,08 artışla 73,1 dolarda seyrediyor.
Analistler, petrol piyasalarının şu anda arzın kademeli olarak normale döneceği varsayımıyla fiyatlanmasına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin henüz savaş öncesi seviyelere ulaşamadığını belirtti.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 956 lira
Çeyrek altın: 10 bin 101 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 154 lira
Tam altın: 40 bin 399 lira
Yarım altın: 20 bin 197 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,6841 lira
Euro: 53,2766 lira
Sterlin: 61,5809 lira